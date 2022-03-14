منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب عن إقامة منافذ وشوادر لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في اجتماع المحافظ مع سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والعقيد محسن القلش مدير مباحث تموين الشرقية.

أكد المحافظ استعداد الجهاز التنفيذي للتعامل مع كبار تجار الجملة وأًصحاب السلاسل التجارية والهايبر ماركت لفتح منافذ تسويقية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، على أن تزود بكافة الاحتياجات من السلع والمواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة للمواطنين، تصديًا لجشع التجار ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على تحديد عدد من الأماكن تصلح كمنافذ بمراكز (أبو حماد - القرين - الصالحية - فاقوس - الزقازيق - القنايات) كمرحلة أولى.

وفي نهاية الاجتماع، أوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تجهيز معارض "أهلاً رمضان" وتوفير الأراضي والمنافذ اللازمة لكبار تجار الجملة وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى وذلك لعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة طبقًا لقائمة الأسعار الاسترشادية التي ستحددها مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية.