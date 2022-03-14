واشنطن تتوعد بكين في حال قدمت مساعدة لروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

توعد الولايات المتحدة الصين، في حالة قدمت دعم إلى روسيا، مؤكدة أنه سيكون هناك "عواقب جسيمة" على الصين في حالة مساعدة موسكو.

وكان البيت الأبيض، أكد أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك سوليفان، أجرى مع كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانج جيشي في روما نقاشًا جوهريًا حول حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال بيان البيت الأبيض، إنهما شددا "على أهمية الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين" في وقت تصعد واشنطن ضغوطها على بكين التي تمتنع حتى الآن عن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا.