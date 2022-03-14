أول تعليق رسمي من التعليم على "خناقة" مدرسة القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه شأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من طلاب إحدى المدارس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، تواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديرية التعليم بالقاهرة للوقوف على حقيقة الواقعة.

وأفادت المديرية، بأنه أثناء الوقت المخصص للفسحة تشاجر عدد من الطلاب حول أولوية الشراء من الكافيتريا، وتمت السيطرة على الموقف من جانب المدرسة ولا يوجد أية إصابات بين الطلاب.

ووجهت الوزارة بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب المتسببين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين في هذا الأمر.