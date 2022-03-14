الجامعات الخاصة: لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا في حالة الرسوب في تحديد المستوى

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، عن مصير الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ودرسوا التخصصات الطبية: الطب البشري والأسنان والصيدلة، إضافة إلى الهندسة، موضحًا أنه سيُجرى لهم اختبار تحديد مستوى، قبل التحاقهم بالجامعات المصرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن الطالب يدخل الامتحان مرة واحدة، متابعًا: "لو رسب فلا مكان له في الجامعات المصرية، ولو نجح يتم توزيعه على الفرقة التي تمكن من إثبات نفسه فيها".

وأضاف أن إجراء الامتحانات في كليات الطب البشري والصيدلة بجامعة القاهرة، وكليات الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لافتًا إلى إبلاغ عمداء تلك الكليات بإعداد امتحانات مختلفة؛ لتحديد مستويات الطلاب اعتبارًا من السنة الدراسية الأولى وحتى الخامسة.

وتابع "عدد الطلاب الذين استقبلتهم الجامعات الخاصة والأهلية هذا العام أكبر من العام الماضي"، موضحًا أن الجامعات استقبلت العام الماضي 42 ألف طالب، مقارنة بـ45 ألف طالب هذا العام.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن في زيادة الكثافة الاستيعابية للجامعات، وإنشاء كليات وجامعات جديدة تتطلب وجود دعم من الطلبة؛ لشغل تلك الأماكن.

وأوضح أن الطلاب الذين يدرسون خارج مصر لهم توزيع على الكليات في الجامعات المصرية سواء حكومية أو خاصة، لكنهم رفضوا التوزيع ولجأوا للدول الأخرى، قائلًا إن الدول الأخرى تقبل المجاميع المتدنية التي حصلوا عليها في الثانوية العامة.