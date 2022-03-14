إيران تتجاهل انتهاكاتها وتحذر العراق من التهديد

واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي لإبلاغه احتجاجها على «القصف الصاروخي الإيراني الذي تعرضت له محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق».
انتهاك القوانين
والتقى رئيس الوزراء العراقي مسؤولين أكراد، وتفقد موقع الهجوم بالقرب من القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل شمال العراق، كما تفقد الأضرار الناجمة عن سقوط نحو 12 صاروخا باليستيا بالقرب من القنصلية الأمريكية، وهي جديدة وغير مأهولة، وألحقت أضرارا بقناة تلفزيونية محلية قريبة.
وأعلنت إيران مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي أطلق، الأحد، ووصفته بالرد على الضربة الإسرائيلية في سورية التي قتلت اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
لكنها شكلت تصعيدًا كبيرًا بين الولايات المتحدة وإيران وأثارت استياء القيادة العراقية التي وصفتها بـ«انتهاك القانون والأعراف الدولية» واستدعت السفير الإيراني في بغداد احتجاجًا. وغالبًا ما ظهر العداء بين الولايات المتحدة وإيران في العراق، الذي تتحالف حكومته مع كلا البلدين.
دعم وتضامن
وقال مسؤول حكومي في بغداد، إن زيارة الكاظمي إلى أربيل، كانت تهدف إلى التعبير عن التضامن مع إقليم كردستان وإظهار الدعم لحكومته.
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