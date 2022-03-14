اعتقال 3 من الشباب في الصومال

تمكنت القوات الوطنية العسكرية الصومالية الخاصة من إلقاء القبض على عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية، في منطقة «بريري» التابعة لمحافظة شبيلي السفلى.

وأوردت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم، أن القوات ألقت القبض، خلال العملية، على ثلاثة أعضاء من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

مما يذكر أن الأجهزة الأمنية تقوم بجهود كبيرة لمنع أي تهديد للشعب الصومالي، والقضاء على العناصر الإرهابية.