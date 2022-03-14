إعلان روسي جديد بشأن المحادثات مع أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

رئيس الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي في جولة مفاوضات سابقة مع الأوكران في بيلاروسيا - أرشيفية من رويترز

بعدما انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي عبر الفيديو ، أعلن رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي اليوم الاثنين، أن المفاوضات بين الجانبين ستستمر يوميا عبر الفيديو دون أي عطل.

وقال: “هذا الشكل (للمفاوضات) يوفر الكثير من الجهد، مضيفا: نقوم بكل ما في وسعنا لضمان تنفيذ المهام المحددة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولصالح مستقبل سلمي لروسيا، وفق ما نقلته وكالة “إنترفاكس” للأنباء.

كما أشارت الوكالة إلى أن ميدينسكي نشر صورا حديثة من تلك المفاوضات على قناته في تليغرام، وذكرت أن الصور تظهر الوفدين الروسي والأوكراني بكامل أعضائهما وهما يتحدثان عبر تقنية الفيديو.

في المقابل، أعلن رئيس الوفد المفاوض عن كييف ومساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، تأجيل جلسة اليوم حتى يوم غد.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن مهلة فنية أعطيت للوفود حتى يوم غد من أجل إجراء مزيد من المباحثات الفردية.

يذكر أن ثلاث جلسات من المحادثات كانت عقدت سابقا على مستوى الوفود، الأولى على الحدود الأوكرانية البيلاروسية، والجلستان التاليتان على الحدود البولندية البيلاروسية.