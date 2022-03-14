أول ممر إنساني “ناجح”: أكثر من 160 سيارة تغادر ماريوبول الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 8:30 مساءً

لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي، نجحت قافلة تضم أكثر من 160 سيارة بالمغادرة من مدينة ماريوبول الأوكرانية، لتكون أول محاولة ناجحة لترتيب “ممر إنساني” لإجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة.

في المقابل، قتل نحو 2500 مدني في المدينة المطلة على البحر الأسود، حتى اليوم الاثنين، بحسب ما أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، أوليكسي أرتستوفيتش، اليوم الاثنين.

وذكر أنه يستند في ذلك إلى “أرقام من إدارة المدينة”، متهما القوات الروسية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة يوم الأحد.

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب برويل، الاثنين، إن أكثر من 2400 مدني قتلوا في مدينة ماريوبول الأوكرانية الجنوبية، منذ العملية العسكرية الروسية التي بدأت الشهر الماضي.

وأضاف أن أكثر من 2.6 مليون شخص فروا من أوكرانيا، وأن عدد اللاجئين قد يرتفع إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين شخص، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ممر إنساني “ناجح”

من جهة أخرى، قال مسؤولون محليون إن قافلة تضم أكثر من 160 سيارة غادرت مدينة ماريوبول، الاثنين، ضمن “ممر إنساني” لإجلاء المدنيين.

وقالت السلطات الأوكرانية إن المدنيين محاصرون في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود منذ أكثر من أسبوعين، وإن الإمدادات تنفد بعد محاصرة القوات الروسية لها.

وبعد محاولات فاشلة على مدار أيام لإيصال الإمدادات إلى ماريوبول وتوفير ممر آمن للمدنيين المحاصرين، قال مجلس المدينة إن وقف إطلاق النار المحلي متماسك، وإن القافلة غادرت إلى مدينة زابوريجيا.

وأضاف في منشور على الإنترنت: “من المعلوم أنه حتى الساعة 1300 (1100 بتوقيت غرينتش) تمكنت أكثر من 160 سيارة خاصة من المغادرة”.

وأوضح أن “القافلة وصلت إلى مدينة بيرديانسك القريبة، وكانت متجهة نحو زابوريجيا”، مضيفا: “هناك أيضا تأكيد على أن وقف إطلاق النار قائم حاليا على امتداد الممر الإنساني الذي أُقيم”.

بدورها، أشارت وكالة رويترز إلى أنها لم تتمكن بعد من التحقق من تقدم القافلة.