البنتاغون: الأوكران يستعدون لحرب استنزاف طويلة الأمد مع روسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 7:10 مساءً

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن اغلبية القوافل العسكرية الروسية متوقفة ولا تتقدّم باتجاه العاصمة الاوكرانية كييف، مبيناً أن القوات الروسية على مسافة 20 كيلومتر من كييف من جهة الشمال الشرقي.

وقال في تصريح للصحافيين، أن القوات الروسية تواجه مقاومة قاسية من الاوكرانيين في محيط مدينة تشيرنييف، مضيفاً أن “قوات أوكرانية غير نظامية تشن حرب عصابات ضد القوات الروسية”.

كما أعلن المسؤول في البنتاغون، أن خاركيف تتعرض لقصف عنيف بالصواريخ، فيما ماريوبول محاصرة، مؤكداً أن الأوكرانيون يستعدون لحرب استنزاف طويلة الأمد مع روسيا.

وقال إن القوات الروسية اطلقت حتى الآن أكثر من 900 صاروخ على مناطق عديدة من اوكرانيا.

كما أكد أن القوات الروسية تستعمل 90%من قدراتها ولديها فائض من القوة تستطيع استعماله، مشيرا إلى أن موسكو لم تجلب تعزيزات اضافية وتستعمل ما حشدته خلال الخريف الماضي على الحدود.

لم تتأثر امدادات السلاح في قاعدة يافوريف

من جانبه، كشف مسؤول أميركي أن ضربة صاروخية من الأجواء الروسية استهدفت أمس قاعدة أوكرانية قرب الحدود البولندية.

وقال ضرب القاعدة العسكرية الأوكرانية يافوريف أمس لم يؤثر على إمدادات السلاح إلى كييف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأحد، تنفيذ هجوم على منشأة تدريب في قاعدة يافوريف غرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ايغور كوناشنكوف، إن هذه المنشأة تصل إليها أسلحة من الخارج، مؤكدة تدمير كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية داخلها.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، والمسؤولون في كييف يطالبون بفرض حظر جوي في البلاد.

إلا أن حلف شمال الأطلسي الذي بلغت العلاقة بينه وبين موسكو، توترا غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية، على خلفية دعمه لأوكرانيا، رفض هذا الطلب أكثر من مرة، مؤكداً أن من شأن مثل تلك الخطوة أن تفجر صراعا واسعا بل حربا عالمية ثالثة.