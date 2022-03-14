شكرا لقرائتكم خبر عن إضرام النار في مدرسة روسية بألمانيا.. وسفير موسكو يُعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أضرم مجهولون النيران في مدرسة روسية بألمانيا، ما أدى إلى حدوث تلفيات مادية وتمت السيطرة على الحريق. واعتبر سفير روسيا لدى برلين سيرغي نيتشايف، أن الحادث عملا “فظيعا”. ونقلت وكالة “نوفوستي” عن نيتشايف قوله: “قبل أيام ألقيت زجاجة حارقة على المدرسة الروسية الألمانية في حي مارتسان في برلين”. وأضاف: هو بالطبع حادث فظيع. وبالطبع نتخذ التدابير اللازمة” (لمنع تكرار مثل هذه الحوادث). وأشار إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين التلاميذ أو كادر المدرسة، فيما خلف أضرارا مادية طفيفة.

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