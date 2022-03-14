شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تعطل معظم مواقع حكومة دولة الاحتلال الإلكترونية عقب هجوم سيبراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداولت وسائل إعلام عن تعطل معظم مواقع حكومة دولة الاحتلال الإلكترونية، مع تداول أنباء عن هجوم سيبراني.

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