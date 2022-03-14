تعذّر الوصول إلى تطبيق «إنستغرام» في روسيا (أ ف ب).

بات الوصول إلى تطبيق «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي الذي تملكه شركة «ميتا» الأميركية، متعذّراً اليوم (الإثنين) في روسيا التي تتهمه بنشر دعوات إلى العنف ضد الروس على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وأفاد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية، بأن التحديث في التطبيق بات غير ممكن صباح اليوم، وتعذّر الوصول إلى الموقع من دون شبكة افتراضية خاصة (في بي إن). وبات «إنستغرام» حالياً مدرجاً على لائحة المواقع المحظورة التي نشرتها الهيئة الناظمة للاتصالات «روسكومنادزور»، إلى جانب موقعَي «فيسبوك» و«تويتر» ووسائل إعلام عديدة تنتقد السلطة الروسية.

كانت السلطات الروسية أعلنت الجمعة، أنها ستقيّد استخدام تطبيق «إنستغرام» في روسيا اعتباراً من منتصف ليل الاثنين (21.00 بتوقيت غرينتش أمس الأحد)، متّهمة التطبيق بالترويج لخطاب الكراهية ضدّ الروس في خضّم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت المجموعة العملاقة «ميتا» التي تملك تطبيقات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، قد أعلنت عن استثناءات لقواعدها الخاصة بالتحريض على العنف من خلال عدم حذف الرسائل المعادية للجيش والقادة الروس.