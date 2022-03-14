الكتلة الصدرية تعلن تعرض منزل نائب لإطلاق نار شمالي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الكتلة الصدرية، الاثنين، عن تعرض منزل نائب تابع لها لإطلاق نار شمالي بغداد.

وقالت الكتلة في بيان، "تعرض منزل النائب عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي في منطقة بوب الشام لاطلاق عيارات نارية من قبل مجموعة مسلحة تدعي ارتباطها بالنائبة عائشة المساري".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، باندلاع شجار بين نائبين وحمايتهما في العاصمة بغداد، فيما بين أسباب الشجار، موضحاً أن "شجاراً اندلع بين النائب عائشة المساري وحمايتها والنائب علي الساعدي وحمايته في منطقة بوب الشام".