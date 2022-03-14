الحوثي يحول محاكم صنعاء إلى أداة لقمع اليمنيين

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إلى ذلك قالت مؤسسة برتلسمان الألمانية في تقريرها «عن مؤشر التحول لعام 2022»: العدد الهائل لانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، يشير إلى أن القضاء لا يستطيع أداء دوره، وأنه لا يمكن للمحاكم أن تعمل بشكل مستقل عن الميليشيات الحوثية والتي تتولى أحيانا دور القضاء.
وأوضح التقرير الذي غطى السنوات الثلاث الماضية، ويقيم التحول نحو الديمقراطية واقتصاد السوق في 137 دولة، أن القضاء في اليمن مثل مؤسسات الدولة الأخرى وقع فريسة للحوثيين، الذين يستبدلون القضاة ويستهدفونهم.
وأضاف أن المحاكم المتخصصة تصدر عددا متزايدا من أحكام الإعدام، مشيرا إلى أنه غالبا ما تكون الأحكام القضائية الصادرة ضد المعارضين السياسيين للميليشيات وحلفائها، مصحوبة بمصادرة الممتلكات.
ولفت التقرير إلى أن الميليشيات حولت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، والتي تم إنشاؤها في الأصل للتعامل مع قضايا الإرهاب، إلى أداة لقمع المعارضين السياسيين والصحفيين.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة اليمنية، أن جماعة الحوثي استحوذت على 55% من إجمالي إنتاج الغاز المنزلي عام 2021، في وقت تشهد مناطق سيطرتها أزمة خانقة في وقود الغاز.
واتهمت الحكومة في تصريح لوزير الإعلام معمر الإرياني، جماعة الحوثي ببيع وقود الغاز في السوق السوداء بـ»أسعار خيالية للإثراء وتمويل مجهودها الحربي»، وقال إن «الإحصائيات تؤكد حصول مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي على النصيب الأكبر من الإنتاج العام للغاز خلال عام 2021».
مشاهدات يمنية
- ميليشيات الحوثي تقتل شابا بدم بارد في إحدى نقاط التفتيش بالبيضاء وسط اليمن.
- الإرياني يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَيْن الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيات الحوثي لوقف الاحتكار والتلاعب بإمدادات النفط والغاز القادمة من المناطق المحررة، وعدم وضع العراقيل أمام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية.
- السفير عبدالوهاب طواف: إيران تستمد قوتها من اليمن ليس من ضعفنا بل من تفرقنا ومن تنافر أهدافنا.
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