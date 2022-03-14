شكرا لقرائتكم خبر السعودية تؤهل 50 شابا يمنيا لسوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، أولى الدورات التدريبية المهنية بتخصصات تمديد الكهرباء والطاقة الشمسية وصيانة الجوالات في محافظة سقطرى، ضمن مشروع دعم تمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش في اليمن.

ويشارك في الدورات 50 شخصا لتأهيلهم في مجالات التمديدات الكهربائية والطاقة الشمسية وصيانة الجوالات، حيث سيتم تمكين هؤلاء المتدربين من وسائل تعينهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة وتهيئتهم لسوق العمل.

وفيما وزع المركز أمس 24 طنا و182 كجم من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجا في مدينة مأرب ومديرية حريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,068 فردا، اختتم فعاليات الدورة التدريبية حول التقصي الحشري وتصنيف النواقل لمكافحة مرض الملاريا والضنك والحميات الأخرى التي نظمها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمدة خمسة أيام بمشاركة 20 متدربا.