إضراب عام للإعلام التونسي ردا على تأخر الإصلاحات

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وجاء هذا القرار خلال مؤتمر صحفي للنقابة بمقرها ردا على تأخر الإصلاحات في هذه المؤسسات، ولا سيما في التلفزيون العمومي.
وقالت نائبة رئيس النقابة أميرة محمد للصحفيين «الحكومة الحالية تتصرف مثل سابقاتها، وقد ساهمت في إغراق القطاع في عدة مشاكل، السيطرة على الإعلام تبدأ بإغراقه في المشاكل ليسهل الدخول إليه»، وأضافت»لن نسمح بإصلاح على المقاس، لن نسمح بتركيع الإعلام بدعوى الإصلاح».
وكانت النقابة نظمت وقفة احتجاجية يوم 11 مارس الحالي أمام مقر التلفزيون بمشاركة صحفيين وموظفين في المؤسسة.
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