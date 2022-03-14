إسرائيل تمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية

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وأكد في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، أن مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على القانون المذكور «مدان ومستنكر»، واعتبر أن القانون «يعكس بوضوح عقلية المؤسسة الحاكمة في إسرائيل المبنية على العنصرية ضد الفلسطينيين».
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون «المواطنة»، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
من جهة أخرى، قال أشتية «إن فلسطين المحتلة بأرضها ومقدساتها ليست المكان لأي جهة أو مسؤول أجنبي ليمارس دعايته الانتخابية فوق أرضها ومن باحة مقدساتها ومن أرض المستوطنات»، وتابع «ندين هذه الممارسات الرعناء ونعتبرها وقاحة ومخالفة صريحة وانتهاكا للقانون الدولي».
وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق أجرى الأسبوع الماضي زيارة تفقدية إلى المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية وأدى مع زوجته صلوات تلمودية في المكان، كما التقى حاخامات يهود، وعضو الكنيست الإسرائيلي ايتمار بن غفير.
وقال أشتية «إن السلطات الإسرائيلية تقوم بتنفيذ أعمال حفر وبناء في باحات الحرم الإبراهيمي بغرض التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الحرم وتهويده»، مضيفا «سندافع عن مقدساتنا في القدس وفي الخليل وفي كل مكان».
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