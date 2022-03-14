180 قتيلا بين المرتزقة على الحدود الأوكرانية

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ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن الوزارة القول «إن القوات الروسية دمرت ما يصل إلى 180 مرتزقا أجنبيا بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة الواردة من الخارج».
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف «إن تدمير المرتزقة الذين دخلوا إلى الأراضي الأوكرانية سيتواصل».
وحسب البيانات الأوكرانية، فقد قُتِل ما لايقل عن 35 شخصا وأصيب 134 شخصا في هجمات وقعت على ساحة تدريب يافوريف شمال غرب مدينة لفيف.
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