المؤبد والسجن لمصريين في خلية الصواريخ

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وقبلت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين على حكم السجن المؤبد الصادر بحقهما من محكمة الجنايات، وذلك في قضية أمن دولة عليا لاتهامهما مع آخرين بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.
وتضمن منطوق محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، ومعاقبة متهم بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم ثان بالسجن لمدة 3 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهما عدة، منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها».
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