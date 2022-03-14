إبراهيم محلب يشارك فى تقديم واجب العزاء الراحلة أنيسة حسونة.. صور

القاهرة - سامية سيد - وصل قبل قليل المهندس إبراهيم محلب لتقديم واجب عزاء فى النائبة السابقة أنيسة حسونة التى وافتها المنية صباح أمس الأحد بعد صراع مع مرض السرطان بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

كما شارك فى تقديم واجب العزاء كلا من الكاتب الصحفى جمال العاصى، وعدد من رواء العمل الأهلى والخيرى.

رحلت عن عالمنا أمس الدكتورة أنيسة حسونة النائبة السابقة والتى تعد واحدة من أبرز رائدات العمل الخيرى فى مصر، بعد صراعها مع المرض وهو الخبر الذى أوجع قلوب الكثير من المصريين الذين أحبوها واحترموا على مدار مشوارها الطويل فى العمل الخيرى حيث ساهمت فى العديد من المؤسسات الخيرية وشغلت منصب المديرة التنفيذية فى مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، كما شغلت منصب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "مؤسسة مصر المتنورة"، وفى عام 2014 تم إدراجها إلى قائمة "أقوى امرأة عربية" من قبل مجلة "أرابيان بيزنس"أو" CEO" وكات بمثابة نقطة فاصلة فى حياتها ومشوارها الخيرى.