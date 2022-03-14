شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقى السفير البلجيكى لدى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير بلجيكا لدى القاهرة، فرنسوا كورنا، في بداية اللقاء، أكد السفير البلجيكى على عمق العلاقات المصرية البلجيكية ومدى ما تشهده من زخم.

وأعرب السفير البلجيكى عن تقديره لزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة لبلجيكا على هامش مشاركة سيادته فى قمة الاتحاد الافريقى والأوروبي ولقاء ملك بلجيكا ورئيس الوزراء البلجيكى، وما تم تناوله من نقاط فى العديد من الملفات والقضايا المختلفة.

كما أبدى السفير إعجابه بفكرة التنسيقية وتأثيرها فى الحياة السياسية المصرية .

من جانبهم، أعرب وفد التنسيقية عن تقديرهم للعلاقات المصرية البلجيكية على كافة المستويات.

وأعرب السفير، عن تطلع بلاده للتعاون فى عدد من المشروعات الاقتصادية الفترة القادمة، مشيراً إلى أن السياحة بين البلدين ستشهد طفرة الفترة القادمة بعد قرب انتهاء ازمة كورونا وتوقف السياحة بين البلدين حيث أن مصر مقصد سياحى مهم للشعب البلجيكى.

وتناول الجانبان العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، من بينها ملفات التعاون الاقتصادي والسياحة والتبادل الثقافي والتعاون في مجال الطاقة.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية كلا من أحمد مقلد عضو مجلس النواب، وأعضاء التنسيقية أحمد يحيى، يوستينا رامى و حسن ضوه .