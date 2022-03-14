شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الإيراني: إحباط محاولة تخريب بموقع فردو النووي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني ، أنه تم إحباط محاولة تخريب بموقع فردو النووي وقام بحملة اعتقالات واسعة. يأتي هذا عقب اختراق في وزارة الإرشاد لنظام الملالي من قبل وحدات المقاومة الإیرانیة، حيث أصبحت أنظمة وزارة الإرشاد غير قابلة للوصول وغير متاح.

كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الإيراني: إحباط محاولة تخريب بموقع فردو النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.