شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتي يزف بشرى للمتقاعدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر حكومية، أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه اليوم الإثنين مكافأة مالية للمتقاعدين. وبحسب الصحيفة، فإن المكافأة تبلغ 3 آلاف دينار وزيادة سنوية تبلغ 20 دينارا. وأوضحت المصادر أن المجلس اطمأن خلال الاجتماع إلى الإجراءات الصحية وتحسن الوضع الوبائي في البلاد. كما توقعت أن يصدر قرارا بالعودة الشاملة لطلاب المدارس الأحد المقبل 20 الجاري.

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