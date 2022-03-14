شكرا لقرائتكم خبر عن «الكويت في خطر» يتصدر الترند.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #الكويت_في_خطر الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة ودول الخليج، وسط آلاف المشاركات.

وجاء الترند من قبل البعض تعبيرًا عن غضبهم من إعلان حكومة الكويت مؤخرًا عن قبولها التبرعات.

واعتبر المغردون، أن هذا الإعلان لا يليق بدولة خليجية غنية مثل الكويت، مشيرين إلى أن ذلك يرجع إلى ما وصفوه بـ”فشل الحكومة” والصراعات الداخلية بين القوى السياسية.

كما رأى كويتيون أن القرار فيه إهانة للدولة ومواطنيها، مشيرين إلى أن الكويت ليست في حاجة لتبرعات أو هبات خارجية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، قرارا بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها.

لكن بعض البنود في القرار تسببت بحالة من الجدل بين الكويتيين خاصة البند الخاص بقبول التبرعات والهبات من الدول الشقيقة.

جاء في القرار، منح محافظة أي مدينة كويتية حق “قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية”.

وكذلك التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة”.

واشترط القرار”عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع، وأن يكون الهدف من التبرع مشروعاً”

كما اشترطت عدم مخالفته النظام العام ولا يتنافى مع القيم الإسلامية”.

وإلى جانب ذلك يحظر القرار على المحافظة طلب هبات أو تبرعات.

ويستثنى من ذلك الدعوات التي تطلب فيها المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات والفعاليات التي تنظمها داخل الكويت.

وأثار القرار حالة جدل ظهرت جليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مغردون عن رفضهم للقرار.