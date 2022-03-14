شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر من نشوب صراع نووي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين، ناقوس الخطر بشأن قيام روسيا برفع مستوى التأهب لقواتها النووية، واصفا ذلك بأنه 'تطور مروع'.

وأضاف للصحفيين أن "نشوب صراع نووي، وهو أمر لم يكن متصورا، بات محتملا مرة أخرى"، وكرر دعوته إلى وقف الأعمال القتالية على الفور. وتسبب غزو روسيا لأوكرانيا، الذي بدأ يوم 24 فبراير شباط، حتى الآن في فرار ما يزيد على 2.8 مليون شخص عبر الحدود الأوكرانية وتقطع السبل بمئات الألوف في مدن محاصرة، بينما فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا.