14 مارس , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
قال مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الإثنين إن 90 طفلاً قُتلوا وأُصيب أكثر من 100 في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير شباط.
وأضاف المكتب في بيان «العدد الأكبر من الضحايا في كييف وخاركيف ودونيتسك وتشرنيهيف وسومي وخيرسون وميكولايف وجيتومير».
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب المدعي العام الأوكراني: مقتل 90 طفلاً في حرب أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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