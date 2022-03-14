مكتب المدعي العام الأوكراني: مقتل 90 طفلاً في حرب أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).

قال مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الإثنين إن 90 طفلاً قُتلوا وأُصيب أكثر من 100 في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير شباط.

وأضاف المكتب في بيان «العدد الأكبر من الضحايا في كييف وخاركيف ودونيتسك وتشرنيهيف وسومي وخيرسون وميكولايف وجيتومير».