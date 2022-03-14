شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لابيد: إسرائيل لن تكون وسيلة لتحايل روسيا على العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الإثنين، خلال زيارة إلى سلوفاكيا، إن إسرائيل لن تكون سبيلا لالتفاف روسيا على العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.



وأضاف بعد أن التقى وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورتشوك: ”تنسق وزارة الشؤون الخارجية الأمر مع الشركاء بما يشمل بنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد وهيئة المطارات ووزارة الطاقة وجهات أخرى“.

وحث السفير الأوكراني في تل أبيب إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، على تكثيف دعمها لبلاده من خلال فرض عقوبات على موسكو وقبول المزيد من اللاجئين الأوكرانيين وإرسال معدات دفاعية.