شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "يديعوت أحرونوت": إسرائيل ربما أبلغت أمريكا بهجوم أربيل قبل وقوعه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

ألمحت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، يوم الإثنين، إلى أن إسرائيل ربما أبلغت الولايات المتحدة بنية إيران تنفيذ هجوم صاروخي ضد أحد الأهداف التابعة لها قبل تنفيذ الهجوم على القنصلية الأمريكية في أربيل.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه ”لم تقع إصابات بين صفوف الأمريكيين في هجوم الأحد؛ ما يشير إلى أن الولايات المتحدة ربما تلقت معلومات أولية عن الهجوم من إسرائيل“.

وأضافت الصحيفة أن ”نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسلي هاليفي توجه إلى واشنطن، الليلة الماضية؛ لإجراء لقاءات هامة مع كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين“.