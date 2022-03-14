منظمة الأمن بأوروبا تتهم روسيا باستخدام بأسلحة محظورة في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيجنيو راو، إنّ المستشفيات والمدارس في أوكرانيا تعرضت للاستهداف المتعمد بأسلحة محظورة.

وأضاف خلال جلسة بشأن التطورات في أوكرانيا عقدها مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أنّ الضرورة الأخلاقية تقتضي بذل كل جهد ممكن لوقف العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا.

وتابع: "ينتهي حيادنا حيث يبدأ الانتهاك للقانون الإنساني الدولي، وسنحاسب الجناة على أفعالهم ولا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء ما يجري".

وأشار إلى روسيا بدعم من نظام بيلاروسيا قررت انتهاك القانون الدولي، وأكمل: "نبعث برسالة قوية إلى مينسك ألا تشارك في هذه العملية الوحشية ضد أوكرانيا".

ولفت إلى أن ما قامت به القيادة الروسية أدى إلى عزلها عن العالم، مشددًا على أي حل سياسي مستدام يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.