شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية.. والمواطن أداة الضبط الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع ما يقع من أحداث دولية هو أمرأ كان متوقع اقتصاديا وهى ظاهرة واقعه عالميا فى كافة الدول، موضحا أن المواطن هو أداة الضبط الاولى فى التحكم بالزيادة أو ضبط الأسعار من خلال عدم التخزين والامتناع عما يعرض أمامه وبه مغالاه والإبلاغ الفورى حال وجود جشع من قبل التجار أو احتكار سلعة.

وطالب "القصبي" الحكومة بما تقوم به من جهود لاتخاذ تدابير لضبط الأسعار، بالرقابة المكثفة من خلال كافة الأجهزة المختصة لحالة المعروض وسعره والحد من استغلال بعض التجار بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، موضحا أن الدولة توفر منافذ بمختلف محافظات الجمهورية للمستهلك واناشد أن يكون هناك سياسات للتوسع فيها حتى تكون أقرب للمواطن بكل قرية.

وطالب "القصبي" المجتمع المدنى بالتدخل السريع والتنسيق مع الجهات المختصة لتلبية احتياجات الاسر الاكثر احتياجا وبذل كافة الجهود للتعاون فى توفير الدعم لأكبر عدد ممكن، والوصول للقرى النائية والأكثر فقرا.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق المرحلة الـ 22 من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، فى الفترة من 15 مارس الجارى، وحتى 13 أبريل المقبل، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بإجمالى 993 فرعا، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل 60 %، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.