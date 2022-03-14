شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدى وأسامة شرشر فى عزاء أنيسة حسونة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الإعلامية لميس الحديدى، والكاتب الصحفي أسامة شرشر، فى تقديم واجب العزاء فى النائبة السابقة أنيسة حسونة التى وافتها المنية صباح أمس الأحد بعد صراع مع مرض السرطان بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

ورحلت عن عالمنا أمس الدكتورة أنيسة حسونة النائبة السابقة والتي تعد واحدة من أبرز رائدات العمل الخيرى في مصر، بعد صراعها مع المرض وهو الخبر الذي أوجع قلوب الكثير من المصريين الذين أحبوها واحترموا على مدار مشوارها الطويل في العمل الخيري حيث ساهمت في العديد من المؤسسات الخيرية وشغلت منصب المديرة التنفيذية في مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، كما شغلت منصب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "مؤسسة مصر المتنورة"، وفي عام 2014 تم إدراجها إلى قائمة "أقوى امرأة عربية" من قبل مجلة "أرابيان بيزنس"أو" CEO" وكات بمثابة نقطة فاصلة في حياتها ومشوارها الخيرى.