شكرا لقرائتكم خبر عن منتديات تنسيقية شباب الأحزاب تبدأ العمل بسلسلة جديدة من المبادرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العمل على مجموعة جديدة من المبادرات عبر توزيعها على منتديات التنسيقية المختلفة لتقديم رؤى واضحة بشأنها ومعالجة ما يواجهها من تحديات تشريعية أو تنفيذية.

وتضم المبادرات الجديدة مبادرة "هي" وتستهدف وضع استراتيجية متكاملة لبناء المرأة المصرية على المستويات الاقتصادية والتوعوية والسياسية والصحية والاجتماعية، ومبادرة "دعم قطاع النقل البحري" وتقديم رؤية بشأن التحديات التى تواجهه، ومبادرة للنهوض بالصناعات الجلدية.

كما تتضمن المبادرات مبادرة شباب ووظائف المستقبل، ومبادرة إطلاق منصة لتحدى المخاطر، ومبادرة الشراكات الدولية، ومبادرة شركاء التنمية، ومبادرة تأهيل ذوى الهمم.

ويتضمن العمل على المبادرات توزيعها على منتديات التنسيقية المعنية حيث يتولى كل منتدى تنظيم الاجتماعات الخاصة بكل مبادرة لمناقشتها واستقبال مقترحات الأعضاء فى شأنها بهدف الوصول لرؤية واضحة تضع حلولا لما تواجهها من معوقات.

جدير بالذكر أن كافة منتديات التنسيقية تتضمن أعضاء تشريعين يتولوا مناقشة الأمور التشريعية بكل مبادرة، كما تضم أعضاء تنفيذين لمتابعة الشق التنفيذي.

وكانت المنتديات قد انتهت مؤخّرا من مبادرات مشروع العدالة الثقافية الذى سيتم إطلاقه قَريبًا ويضم مبادرة محو الأمية وتطوير قصور الثقافة ومبادرة مكافحة الإدمان، كما انتهت من مبادرات أطفال بلا مأوى، ومبادرة النهوض بالسياحة.