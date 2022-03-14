شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين» يصدر مرسومًا بالسماح لشركات الطيران بالسيطرة على الطائرات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح لشركات الطيران بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة.

ومنحت العقوبات التي فُرضت على موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لشركات التأجير مهلة حتى 28 مارس، لتحرير نفسها من الصفقات مع شركات الطيران الروسية.

وتعتمد الخطوط الجوية الروسية بشكل كبير على تأجير طائرات من إيرباص وبوينغ، ولدى الناقلات الروسية 980 طائرة ركاب في الخدمة، 777 منها مستأجرة، من بينها 515 طائرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 10 مليارات دولار مستأجرة من شركات أوروبية وأمريكية.

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