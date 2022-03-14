شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الفرنسي: مستعدون لإيواء 100 ألف من لاجئي أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن باريس لديها الإمكانية لاستقبال وإيواء نحو 100 ألف من اللاجئين بسبب الصراع في أوكرانيا.

ووصل عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى أكثر من 2.6 مليون لاجئ، وتتوقع الأمم المتحدة وصولهم إلى 5 ملايين لاجئ بنهاية هذا الشهر.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم التاسع عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.