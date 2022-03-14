شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 24 طنًا من السلال الغذائية في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 24 طنًا و182 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مدينة مأرب ومديرية حريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,068 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.