الكرملين: لم نطلب مساعدة عسكرية من الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

نفى الكرملين، يوم الإثنين، أن تكون روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصين، في خضم الهجوم على أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: ”روسيا قادرة بإمكانياتها الخاصة على مواصلة العملية“، بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

وذكرت صحيفتا ”فايننشال تايمز“ و“واشنطن بوست“، أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن روسيا طلبت من الصين عتادًا عسكريا.