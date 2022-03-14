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الكرملين: لم نطلب مساعدة عسكرية من الصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

نفى الكرملين، يوم الإثنين، أن تكون روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصين، في خضم الهجوم على أوكرانيا.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: ”روسيا قادرة بإمكانياتها الخاصة على مواصلة العملية“، بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

وذكرت صحيفتا ”فايننشال تايمز“ و“واشنطن بوست“، أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن روسيا طلبت من الصين عتادًا عسكريا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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