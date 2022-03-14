بمشاركة 30 ألف عسكري.. بدء مناورات لحلف الناتو في النروج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

بدأت مناورات عسكرية ضخمة يشارك فيها ثلاثون ألف عسكري من الحلف الأطلسي ودول شريكة، الإثنين، في النروج، على خلفية الأزمة بين الغرب وموسكو حول الغزو الروسي لأوكرانيا.



وتهدف مناورات ”الرد البارد 2022“ المقررة منذ وقت طويل، لاختبار قدرة النروج على تلقي تعزيزات خارجية في حال تعرضها لعدوان من دولة ثالثة، عملا بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف الأطلسي التي تنص على الدفاع المشترك في حال تعرض أحد أعضاء الحلف لهجوم.

وقال رئيس القيادة النروجية للعمليات الجنرال إنغفه أودلو، الذي يشرف على المناورات: ”إنها تدريبات دفاعية“، مشددا في تصريحات لشبكة ”تي في 2“ على أنها ”ليست عملية عسكرية ذات هدف هجومي“.