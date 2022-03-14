سوريا.. مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا بمقتل ثلاثة أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في حي الصاخور، في شمالي شرقي مدينة حلب.



وذكرت الهيئة أن "ثلاثة أطفال استشهدوا جراء انفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة في حي الصاخور بحلب".

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المناطق التي كانت تنتشر فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي.