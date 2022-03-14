الكرملين: لم نطلب مساعدة عسكرية من الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

نفى الكرملين، يوم الإثنين، أن تكون روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصين، في خضم الهجوم على أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: ”روسيا قادرة بإمكانياتها الخاصة على مواصلة العملية“، بحسب ما نقلت وكالة ”فرانس برس“.

وذكرت صحيفتا ”فايننشال تايمز“ و“واشنطن بوست“، أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن روسيا طلبت من الصين عتادًا عسكريا.

وأشارت ”واشنطن بوست“ إلى أن المسؤولين الأمريكيين الذين لم تكشف عن هوياتهم، لم يذكروا نوع الأسلحة التي طلبتها روسيا أو كيف كان رد الصين.

وعمدت روسيا والصين إلى تعزيز التعاون مع تعرضهما لضغوط غربية قوية بشأن حقوق الإنسان، ومجموعة من القضايا الأخرى.

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيزور روما، الإثنين؛ للاجتماع مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي.

من جانبه، نفى المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن ليو بينجيو علمه بما أوردته تلك التقارير، قائلا: ”لم أسمع بذلك مطلقا“.

وقال المتحدث في بيان: ”الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقا“.

وأضاف: ”الأولوية القصوى الآن هي منع تصعيد الموقف المتوتر أو حتى خروجه عن السيطرة“.

من جانب آخر، حذر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال حديثه للصحافيين، يوم الإثنين، من أن الجيش الروسي قد يشن هجمات للسيطرة على المدن الأوكرانية الكبرى في وقت يتقدّم باتجاه عدد من المراكز الحضرية الرئيسية.

وقال إن الرئيس الروسي ”فلاديمير بوتين“، ”أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى؛ نظرا إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة“.

لكنه أضاف أن ”وزارة الدفاع لا تستبعد احتمال وضع مدن كبرى، خاضعة لحصار تام تقريبا حاليا، تحت سيطرتها الكاملة“.

وأشار بيسكوف إلى أنه قد يتم استثناء المناطق ”المستخدمة لعمليات الإجلاء الإنسانية“.

واعتبر أن ”قادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدفعون الروس، على ما يبدو، باتجاه مهاجمة مدن أوكرانية كبرى؛ لتحميل بلدنا مسؤولية سقوط قتلى مدنيين“.