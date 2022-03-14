شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد أتعاب المحاماة فى يناير وفبراير 2022 بنقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا للمحامين بحصاد أتعاب المحاماة التى وردت إلى النقابة في شهرى يناير ، وفبراير 2022، جاء نصه كالآتي:

وأضاف رجائى عطية فى بيان له، أنه فى شهر يناير جاء إجمالى المتحصل المورد إلينا 53,615,643 جم ثلاثة وخمسون مليونًا وستمائة وخمسة عشر ألفًا وستمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا ــ داخل فيها ما كان قد وصلنا من مجلس الدولة وأعلناه في حينه وقدره / 40,000,000 جم ــ أى أن صافى الجديد ثلاثة عشر مليونًا وستمائة وخمسة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا .

وتابع :"فبراير إجمالى المتحصل المورد إلينا 13,598,488 جم ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا، ويكون صافى الجديد الذى ورد إلينا من أتعاب المحاماة قدره : ــ

( 1 ) 13,615,643 جم .

( 2 ) 13,598,488 جم .

المجموع 27,214,131 جم ".

ووجه رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الشكر الجزيل لوزارة العدل، والمحاكم المختلفة، ومجلس الدولة .