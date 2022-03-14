لجنة التعليم بمجلس الشيوخ: 2 مليون طالب يلتحقون بالتعليم الفني سنويا

القاهرة - سامية سيد - اقترح محب الرافعى عضو مجلس الشيوخ، وزير التعليم السابق تأسيس وزارة مختصة بالتعليم الفنى، تضم تحت طياتها جميع الكيانات العاملة بالتعليم الفني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفنى تستهدف ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وسط حضور ممثلى حكومة.

وأضاف "الرافعي": لابد مراجعة مناهج التعليم الصناعى وأيضا النظر فى الذين يقومون بالعامية التعليمية" مشيرا إلى أن التعليم الفنى يعتمد على العملى أكثر من النظرى، مشيدا بمقترح الذى تقدم به النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وقال ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق: هناك 2 مليون طالب يلتحقون بالتعليم الفنى سنويا فى حين أن الباقى يتوجه إلى التعليم العام وفقا لدراسة معدة لذلك مشددا على عملية تحسين مدخلات التعليم الفنى وان نقلل من التحاق الطلاب بالتعليم الثانوى والتحاقهم بالكليات النظرية التى لا تلبى احتياجات سوق العمل.

وأوضح الرافعى أن تم إنشاء الجامعات التكنولوجيا وذلك من أجل دعم التعليم الفنى.