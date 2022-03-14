شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مؤسسات الدولة واجهت الفكر المتطرف والقضية السكانية من الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نجاح الدولة بكل مؤسساتها لاسيما الفكرية والثقافية في مواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة، بشكل شهد له الجميع، مؤكداً أهمية قضية الوعي فهي قضية أمن قومي بمختلف أبعادها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، لمناقشة طلب المناقشة المُقدم من النائب طارق نصير وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف.

وقال مختار جمعه، إن القضية السكانية تأتي حاليا علي رأس الأولويات، حيث نرى أنها أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية بعد الإرهاب، لافتاً إلي عمل الوزارة علي التوعية بكافة القضايا الحيوية والهامة للمجتمع، فلا تقف عند فكرة الوعي الديني التعبدي إنما الوعي الديني العام.

ولفت جمعة إلي إصدار أكثر من 250 مؤلفا ومترجما في الوعي العام، ولعل آخرها الكتابين الذين صدروا الأسبوع الماضي، ممثلا في "عقد المواطنية" لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أكثر من مرة أن أهم عناصر قوتنا هي أن تكون يداً واحدة، بل وأكدنا في قلب الأمم المتحدة أن عقد المواطنة هي الحل في الدولة الديمقراطية الحديثة.

ونوه جمعة، إلي إصدار كتاب أخر منذ يومين، عن مفهوم الدولة لاسيما وأن الشباب يتحدث عن الدولة وحكمها بنظام معين، قائلاً: " الكثير يقولك نريد أن نحكم بما أنزل الله، طيب تعالي قولنا إزاي نحكم بما أنزل الله.. فلا يفهم، كل ما يريده استنساخ دولة في ظرف معين وعايز يطبقها، طيب دي كانت علي رأسها نبي".

واستطرد قائلاً، إلي أن الكتاب يتناول مبحث عن تصرفات النبي (عليه أفضل الصلاة والسلام) في إدارة شؤون الدولة.

وحذر وزير الأوقاف، من أن جزء كبير من التطرف ينشأ نتيجة الفهم الخاطئ للمفاهيم الدينية، مشيراً إلي أن الدول في تطور، ودولة اليوم ليست دولة أمس، ونحاول من خلال هذا الكتاب تصحيح المفاهيم.