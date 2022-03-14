محافظ المنوفية يُسلم مساعدات مالية وعينية لذوي الهمم والأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

سلم، اليوم الاثنين، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، 55 جهازًا "كرسي كهربائي متحرك" لذوي الهمم، بالتنسيق مع رجل الأعمال الدكتور محمد صلاح وجمعية قضاء الحاجات، والدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب.

كما قدم المحافظ مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية ومستلزمات منزلية "ألحفة فايبر" بنحو مليون جنيه، وذلك تماشيًا مع مبدأ التكافل الاجتماعي وتقديم يد العون للحالات المستحقة.

في مستهل اللقاء أكد محافظ المنوفية حرصه على عقد تلك اللقاءات بصفة دورية ومستمرة مع الحالات الإنسانية وذوي الهمم لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم وتكليف مديري المديريات الخدمية بالتواصل المباشر مع الحالات، لتسهيل الإجراءات اللازمة، وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي من أجل رفع كفاءة مستواهم المعيشي، مشيرًا إلى أن تحديد الحالات المستحقة بعد فحصها من قبل لجنة المساعدات واستيفاء كافة المستندات لتحديد مدى استحقاقها.

حرص محافظ المنوفية على الاستماع لكل حالة على حدة للاطمئنان علي ظروفهم الصحية والمعيشية، وكلف وكيل وزارة الصحة وبالتنسيق مع مدير التأمين الصحي بتقديم كافة الخدمات والفحوصات الطبية اللازمة وخاصةً للحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة.

ووجه ببحث إمكانية صرف علاج على نفقة الدولة لحالتين أحدهما من ناحية البتانون والآخر من مركز تلا، نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، فيما وجه المحافظ بسرعة توقيع الكشف الطبي لحالة تعاني من مرض ضمور بالعضلات وتوفير سرير له بمستشفى تابعة للتأمين الصحي.