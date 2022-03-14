جامعة طنطا الثالث عربيًا في ملتقى تبادل عروض تدريب الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن فوز الجامعة بالمركز الثالث على مستوى الجامعات العربية في مجال تدريب الطلاب لعام 2021، وذلك خلال مشاركتها بفعاليات الملتقى السابع والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية والذي تستضيفه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في الفترة من 13 حتى 17 مارس الجاري.

أوضح نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد حسين، أن الجامعة نجحت في الحصول على المركز الثالث عربيًا بمشاركة 36 جامعة بعد تدريب 12 طالبًا.

وأضاف الدكتور محمد حسين، حرص الجامعة على دعم الطالب العربي الجامعي وتحقيق أهداف برنامج تبادل التدريب بين الجامعات العربية والذي ينظمه المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لإتحاد الجامعات العربية.

حضر مراسم التكريم الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور فواز الزغلول مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، وجمع من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المشاركة.

جدير بالذكر أن المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية يهدف إلى تشجيع الجامعات أعضاء الاتحاد والهيئات المختلفة في الوطن العربي على توفير فرص لتدريب طلاب الجامعات العربية، التدريب الملائم لدراساتهم طبقا للقواعد التي تضعها الجامعات والهيئات التي ترغب في توفير فرص التدريب.