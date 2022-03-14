20 مارس.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن في جامعة الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن بجامعة الأقصر، والذي يحمل عنوان "اللغة والعلوم الإنسانية في عصر التحول الرقمي.. آفاق جديدة نحو المستقبل" خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ مارس ٢٠٢٢.

يشارك في المؤتمر لفيف من الباحثين، من مصر، و8 دول عربية وإفريقية وأوروبية في مختلف تخصصات اللغة والعلوم الإنسانية.

وأوضح الدكتور محمود النوبي، رئيس المؤتمر عميد كلية الألسن، أن المؤتمر يسعى لتقديم الدراسات الحديثة في مجالات الدراسات اللغوية والتواصل بين الثقافات، باعتبارهما أساسا في عالم أعمال اليوم، ويسعى كذلك إلى تناول دراسات تحليل الخطاب والدراسات العربية للناطقين بغيرها، وكذلك الدراسات التقابلية بين العربية واللغات الأخرى، ودراسات الترجمة وتاريخها، ومشكلات الترجمة إلى العربية، ودراسات الأدب المقارن بين الآداب المختلفة.