صور.. مهرجان جامعة المنيا للأنشطة الطلابية بمشاركة ذوي الهمم والوافدين

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

انطلقت، اليوم الإثنين، أولى فعاليات مهرجان جامعة المنيا للأنشطة الطلابية، تحت شعار "الجمهورية الجديدة – كلنا نعمل من أجل مصر"؛ وذلك بطابور عرض شارك فيه جميع كليات الجامعة والطلاب الوافدين وذوي الهمم.

حضر افتتاح المهرجان، الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، ونائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور عصام فرحات، وعمداء الكليات، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومديري الإدارات ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات وأعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة.

وبدأت فعاليات المهرجان، بتحرك طابور العرض من أمام مبنى المطعم المركزي في اتجاه مبنى رئاسة الجامعة؛ للتجمع وإعلان انطلاق فعاليات المهرجان الذي يضم مسابقات وأنشطة وندوات توعوية وتثقيفية في 7 مجالات تنوعت ما بين: "رياضية، وفنية، وثقافية، وعلمية، واجتماعية، وجوالة، وأسر".

وأوضح "عبد النبي"، حرص الجامعة على عقد الأنشطة والمهرجانات الطلابية لكونها أحد جناحي العملية التعليمية بالجامعة، التي تسعى من خلالها إلى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة لأكبر عدد مشاركة من أبناء الجامعة من الطلاب ودمج الطلاب ذوي الهمم والطلاب الوافدين.