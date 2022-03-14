صور.. محافظ المنيا يقود حملة لمتابعة توافر السلع في أسواق أبوقرقاص

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، توافر المواد والسلع الغذائية داخل الأسواق والمجمعات التجارية، وذلك خلال جولة قادها داخل مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.

وتابع المحافظ، الحالة العامة بأسواق المركز، من خلال المرور على عدد من المحلات التجارية للبقالة بقرية منسافيس، كما تفقد مخزن الأعلاف في قرية ابيوها، كما تفقد مطحن سلندرات ابوقرقاص الجديد، وأسواق الخضروات واللحوم والدواجن بشارع الجمهورية.

واستمع القاضي، لعدد من المواطنين، للإطمئنان على قوائم الأسعار وتوفير السلع الغذائية لكافة فئات المواطنين، كما وجه بدراسة عدد من الحالات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم لها، مؤكداً أنه جرى التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية يتم توزيعها بالقري وتوابعها، بهدف وصول كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بالإضافة لتنظيم العديد من منافذ البيع لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

وشدد المحافظ، على عدم المبالغة في الأسعار والإعلان عن الأسعار للمواطنين موضحًا، أنه جرى زيادة سلسلة معارض (أهلا رمضان) من 3 معارض إلى 6 معارض بمراكز (مدينة المنيا مركز ملوى _ مركز بني مزار- مغاغة -سمالوط- أبوقرقاص).