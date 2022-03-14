مناورات سعودية أمريكية للجاهزية القتالية الاستراتيجية

ويهدف التمرين إلى تعزيز القتال السريع، وجهود تكامل الدول الشريكة مع القوات الجوية الأمريكية، واستمرار التعاون المشترك بين القوات الجوية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وكانت السعودية أعلنت في الثاني من مارس الحالي وصول ست مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي إلى قاعدة "نلس" الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر- 2022"، الذي يستمر لمدة 25 يوما.
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