الكرملين: لا نستبعد السيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية الكبرى

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى نظرا إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة".
لكنه أضاف أن "وزارة الدفاع لا تستبعد احتمال وضع مدن كبرى، خاضعة لحصار تام تقريبا حاليا، تحت سيطرتها الكاملة".
وذكر بيسكوف بأنه قد يتم استثناء المناطق "المستخدمة لعمليات الإجلاء الإنسانية".
وأضاف أن "قادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدفعون الروس على ما يبدو باتّجاه مهاجمة مدن أوكرانية كبرى لتحميل بلدنا مسؤولية سقوط قتلى مدنيين".
ونفى أن تكون روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصين.
وقال "روسيا قادرة بإمكانياتها الخاصة على مواصلة العملية".
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