بوتين يوقع قانونا لتسجيل الطائرات المستأجرة كـ”ممتلكات روسية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 2:36 مساءً

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بتسجيل الطائرات الأجنبية التي استأجرتها كممتلكاتها، وفق ما أكدت وكالة تاس للأنباء.

وتسمح العقوبات التي فُرضت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لشركات التأجير حتى 28 مارس لتحرير نفسها من الصفقات مع شركات الطيران الروسية.

ومن جانبه، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين أن بوتين أطلع بيتيل بطلب من الأخير على التطورات الأخيرة في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وأضاف: “تمت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء لوكسمبورغ، كسافيي بيتيل”، موضحا أنه بطلب من بيتيل أخبره بوتين بالوضع حول إجراء العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، موضحا أهدافها بالتفصيل، كما تحدث عن سير المفاوضات بين الممثلين الأوكرانيين والروس”.

أول خطوة لتأميم أصول الشركات الأجنبية

وأعلن حزب روسيا الموحدة وهو الحزب الحاكم في روسيا،الأربعاء الماضي، عن موافقة لجنة حكومية على الخطوة الأولى نحو تأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.

وأضاف الحزب في بيان على تليجرام أن اللجنة المختصة بالتشريع أيدت قانونا يسمح للإدارة الخارجية لمنع الإفلاس والحفاظ على الوظائف بوضع يدها على الشركات التي يملك الأجانب من “الدول‭‭ ‬‬غير الصديقة” نسبة تزيد على 25 بالمئة منها.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 516 وإصابة 908 في أحدث إحصاء للضحايا المدنيين في الصراع بأوكرانيا.

وتتواصل حملة المقاطعة لروسيا جراء غزوها لأوكرانيا، فمن عمالقة التواصل الاجتماعي إلى ناشري ألعاب الفيديو، أوقف عدد متزايد من شركات التكنولوجيا أعمالها مع روسيا ردًا على حربها.